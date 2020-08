"Le Airbnb de la piscine" débarque en Wallonie

Louer un appartement ou une voiture à un particulier, c’est entré dans les habitudes. Mais que diriez-vous de piquer une tête dans la piscine de votre voisin, contre rémunération ? En France, un site Internet propose de mettre en relation des particuliers qui ont une piscine et d’autres qui n’en ont pas. Le concept débarque tout doucement chez nous.

Le site s’appelle Swimmy. Pour faire simple, on pourrait le qualifier de Airbnb de la piscine. Le particulier qui a une piscine met une petite annonce et fixe son tarif. Celui qui a envie de piquer une tête réserve son créneau horaire. En Province de Liège, pour l’instant il n’y a que deux piscines à louer. Parmi elles, celle de Pierre-Emmanuel à Héron : 8 mètres sur 3, chauffage et possibilité d’utiliser le barbecue, en supplément. "On a la piscine depuis un an. On est traiteurs, quand on est sur des évènements ou en restaurant on n’a pas le temps d’en profiter. En plus, on est pas mal impactés par la crise du coronavirus donc je me dis que si on peut se faire un peu d’argent de cette manière-là, pourquoi pas."

Une bonne idée peut être, à l’heure où l’accès aux piscines publiques est assez compliqué, entre réservation et désinfection obligatoires. Par contre question tarif, c’est franchement moins avantageux. Compter en général une quinzaine d’euros par personne, pour une demi-journée.