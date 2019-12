Le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, un événement "important pour la mémoire et pour la réconciliation"

Au terme de 3 jours de commémorations de cette célèbre bataille, l’heure est déjà à tirer un premier bilan. Pour le bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen, les célébrations liées au 75e anniversaire de cette bataille sont clairement un succès. Un succès de foule d’abord, avec 100.000 personnes environ pour l’ensemble des trois jours.

"Dès vendredi soir, il y avait beaucoup de monde au Barracks à Bastogne. Et puis, samedi, la foule qui était présente malgré le temps qui n’était pas vraiment de la partie. Il y avait aussi plus ou moins, 25.000,30.000 personnes aux deux spectacles du soir au Mardasson. Entre 40 et 50.000 personnes qui sont venues à Bastogne, en plus de la population, durant la journée et à différents endroits. Que ce soit dans les différents musées, ou dans les villages aux alentours, où il y avait des activités qui étaient prévues. Donc, oui, cela a été un gros succès de foule, certainement, durant tout le week-end. Samedi et dimanche, ça a vraiment débordé de partout. A Hardigny, il y avait plus ou moins 10.000 personnes, et une foule noire de monde, dimanche après-midi, dans la Grande rue de Bastogne. Côté sécurité, je croise les doigts, mais nous n’avons eu aucun problème", souligne Benoît Lutgen.

Commémorer la bataille des Ardennes, c’est envoyer un message de paix

Pour le Bastognard, commémorer cette bataille des Ardennes était d’une grande importance. Car, à l’heure où les mouvements populistes gagnent du terrain dans le monde, ces reconstitutions, ces cérémonies d’hommage aux vétérans, sonnent comme un message de réconciliation à destination de celles et ceux qui menaceraient la paix.

"C’est important pour Bastogne. C’est important pour la mémoire, et c’est important pour la réconciliation. On veut envoyer un message de paix, et de réconciliation, mais aussi défendre les valeurs de démocratie, de liberté d’expression, de lutte contre toute forme d’extrémisme, de populisme et de racisme. C’est la plus belle façon, quelque part, de remercier les Vétérans américains. Ils l’ont fait au péril de leur vie, quand ils avaient 20 ans. 20 ans, c’est le plus bel âge. Vingt ans, c’est l’âge normalement de l’insouciance. Pour eux, c’était l’âge de l’horreur, pour se battre sur un autre territoire que le leur, pour défendre nos valeurs. La moindre des choses, c’est de se remuer nous autres, et d’être pleinement engagés pour celle-ci", souligne Benoît Lutgen.

Ce que retiendra le bourgmestre de Bastogne ? Les Vétérans

A quelques heures de refermer le livre de ce 75e anniversaire, ce sont des souvenirs mémorables que se sont créés les Bastognards, et autres personnalités présentes aux célébrations. Les uns auront aimé le défilé des chars, les autres les spectacles du samedi soir au Mardasson ou encore le lancer des "nuts" dans la foule. Benoît Lutgen lui adresse l’un de ses coups de cœur aux Vétérans. "Les Vétérans, c’était extrêmement touchant et émouvant. Ils sont arrivés vendredi au War Museum de Bastogne notamment, après avoir fait le voyage la veille. Donc, pour certains, c’était extrêmement éprouvant. Ils étaient une trentaine, et ce sont des parcours de vie juste invraisemblables, extraordinaires et extrêmement émouvant pour tout un chacun. Et puis, c’est vrai, des personnalités internationales qui étaient présentes pour les honorer, comme Madame Pelosi, la Présidente du Congrès américain, plus une délégation américaine très forte d’une trentaine de parlementaires, ce qui est du jamais vu sur le sol européen. Donc, voilà, je crois que c’est une belle façon pour eux d’honorer les Vétérans."

Au menu de ce 4e jour de commémorations

Ce lundi signera le dernier jour consacré aux 75 ans de la bataille des Ardennes. Au programme, une cérémonie protocolaire se tiendra au Mardasson, en présence de personnalités et de vétérans. Le roi Philippe et la reine Mathilde ainsi que la Première ministre, Sophie Wilmès, y représenteront la Belgique.

Des représentants des institutions européennes, des chefs d’État ou de gouvernement, dont les troupes ont combattu durant cette Bataille seront aussi au Mardasson. A cette occasion, la mobilité dans le centre-ville de Bastogne et les alentours sera perturbée entre 6h et 15h. Le centre de Bastogne sera inaccessible depuis la chaussée d’Houffalize. Par contre, l’hôpital, les commerces et les écoles resteront accessibles jusqu’au rond-point de la Doyenne.

"On a informé les habitants concernés, pour qu’ils puissent emprunter des voies de déviation. On a informé aussi les entreprises, les travailleurs, tous ceux qui travaillent au Grand-duché de Luxembourg, afin qu’ils prennent leurs dispositions et que ça se passe au mieux. La cérémonie devrait se terminer, de toute façon, en début d’après-midi, vers 15h-16h au plus tard, pour rouvrir la mobilité sur le territoire de Bastogne. Donc, pas d’inquiétude particulière pour la mobilité à Bastogne demain", précise le bourgmestre de Bastogne.