Le 1er septembre, c’est aussi la rentrée des enseignants, une première pour certains : "J’ai vraiment peur de ne pas être à la hauteur devant les élèves et leurs parents"

Le 1er septembre sonne la rentrée de millier d’élèves mais pas uniquement. De nombreux enseignants font eux aussi leur rentrée, et pour certains, il s’agit de la toute première. C’est le cas de Géraldine, 23 ans, qui s’apprête à faire ses premiers pas comme institutrice primaire à l’Institut Saint-Joseph, à Châtelet.

Depuis l’âge de 6 ans, Géraldine rêve de devenir institutrice, inspirée par sa professeure de première primaire. C’est elle qui lui a donné l’envie d’exercer ce métier. Alors, à l’approche du jour-j, plusieurs sentiments se mélangent: " Il y a beaucoup de joie à l’idée d’être enfin institutrice et de pouvoir enseigner, mais aussi de découvrir les enfants. Il y a aussi du stress et de questions. Vais-je bien faire mon travail ? Vais-je réussir à gérer ?" Entre le stress et l’excitation, cette toute jeune institutrice nous explique comme elle s’est préparée pour cette première journée de travail : "J’ai su que je travaillais le premier juillet. Donc, j’ai tout de suite pu avoir un contact avec le directeur. Ensuite, étant institutrice polyvalente, je savais que j’allais toucher un peu à toutes les années. Du coup, j’ai énormément communiqué avec mes collègues. Je leur ai demandé où elles s’étaient arrêtées dans la matière l’année dernière et comment elles comptaient aborder les nouvelles compétences. Nous avons également discuté des élèves pour que je puisse déjà apprendre à les connaître et à appréhender leurs caractères".

Entre motivation et appréhension

Même si Géraldine se sent prête pour cette première rentrée, elle reste tout de même stressée. Quelques appréhensions subsistent encore chez la jeune institutrice :" Je viens de sortir de la Haute-école, je suis comme un nouveau-né. Il faut commencer par trouver ses marques et se remettre aussi à jour dans les nouveaux programmes. Donc il faut pouvoir s’adapter. J’ai vraiment peur de ne pas être à la hauteur devant les élèves et leurs parents. J’ai l’envie de bien faire, l’envie de transmettre mes connaissances, l’envie d’apprendre et de toujours me remettre en question, pour justement aller encore plus loin". Malgré tout, Géraldine est prête à se lancer dans le grand bain.

Elle a surtout hâte de commencer à travailler : "La différence entre la haute-école et être institutrice, c’est le temps à prester en classe avec les élèves. Lorsque j’étais en stage, je n’avais que deux, trois semaines de stage. Du coup, je n’avais pas le temps de m’installer que déjà je devais repartir. C’était très frustrant parce que je devais reprendre ma place d’étudiante alors que je n’avais qu’une seule envie, être institutrice et enseigner". C’est donc motivée que Géraldine va accueillir ses tous premiers élèves aujourd’hui.