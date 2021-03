Le 112 recrute : "il faut être capable de gérer son stress"

Les centrales d’urgence 101 et 112 ont décidé d'engager 50 opérateurs supplémentaires. Objectif: traiter plus rapidement les 6 millions d’appels d’urgence qu’ils reçoivent chaque année. Si vous voulez postuler, c’est ici . Vous avez jusqu’au 29 mars prochain pour déposer votre candidature. Il n’y a pas d’expérience requise pour ces postes, vous devrez suivre une formation de 3 à 4 mois.

"Ce n’est pas fait pour tout le monde"

Derrière leur téléphone et leurs 3 écrans de contrôle, les opérateurs du 112 et du 101 c'est le premier maillon de la chaine de secours, ce sont eux qui effectuent le premier triage " en fonction de ce que la personne demande et de ce qui se passe sur place, si une dame est tombée par exemple, on envoie une ambulance, les pompiers ou la police." Chantal est opératrice à la centrale de Mons, elle prévient "ce boulot n’est pas fait pour tout le monde! Il faut savoir gérer ses émotions et celles des autres. Généralement plus ils sont stressés, moins c’est grave…"