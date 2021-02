Lasne : le piétinement des champs constitue une perte pour les agriculteurs

"L’afflux de personnes amène une augmentation du piétinement dans les champs, explique Julien Theys, fils d’agriculteur implanté à Lasne. Pour éviter de marcher dans la boue, de glisser, ou de faire de trop grandes enjambées, certaines personnes font un petit détour qui, à force, peut créer un nouveau sentier sur toute la longueur d’un champ." Un phénomène a priori anodin mais qui, à certains endroits, peut prendre une ampleur spectaculaire : des bandes de 1 mètre ou plus, sur lesquelles plus rien ne pousse. "Certains terrains sont bordés par 3 ou 4 chemins. Là, on peut avoir une perte de rendement qui se chiffre aux alentours des 5%."

Avec le confinement, de plus en plus de promeneurs et de cyclistes empruntent les chemins qui longent ou traversent les champs. Avec, parfois, des conséquences néfastes inattendues sur le travail des agriculteurs.

Accumulation de difficultés

Pour les agriculteurs, le problème du "piétinement" est d’autant plus gênant qu’il s’ajoute à d’autres facteurs, et vient perturber une planification minutieusement mise en place. "Ces dernières années, nous avons connu des périodes de sécheresse, des périodes de pluies abondantes… Si en plus on se retrouve avec des destructions pour lesquelles nous n’avons aucun contrôle, cela devient très compliqué." Le jeune homme rappelle également qu’à chaque fois qu’une plante est touchée, elle subit un traumatisme qui complique son évolution. Dès lors, des passages répétés de chiens, ainsi que de chevaux peuvent également avoir des conséquences catastrophiques. Sans parler évidemment des motos et autres quads, qui empruntent parfois les sentiers de campagne sans y être autorisés.

Mieux vaut prévenir que guérir

Pour autant, Julien Theys n’a pas de colère envers les promeneurs, et veut privilégier le dialogue. "Je comprends qu’on ne voie pas toujours la différence entre une prairie, un champ et un chemin. Et lorsqu’on croise quelqu’un qui marche dans un champ, on voit bien que sa volonté n’est pas de détruire. C’est de l’inattention ou un manque d’information." N’étant pas le seul à connaître ce problème de piétinement, il a pris contact avec la commune de Lasne pour essayer de mieux sensibiliser le grand public. "Les pistes de solution sont variées, comme de poser des panneaux explicatifs, ou même d’aller faire des ateliers didactiques dans les écoles."