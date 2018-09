Lasne: la carrière Hannotelet est devenue réserve naturelle

C'est une ancienne sablière de 66 ares, qui abrite plusieurs espèces rares ou protégées. La carrière Hannotelet vient de voir sa gestion confiée à Natagora. L'asbl a signé un bail emphytéotique avec la commune et va se charger de l'entretenir afin de préserver sa biodiversité. "Cela ne veut pas dire qu'on met le site sous cloche, précise Julien Taymans, président de Natagora Brabant wallon. Cette ancienne sablière est abandonnée depuis une trentaine d'année et a été recolonisée par les bouleaux et toute une série d'arbustes. Si on veut préserver les zones de sable qui sont intéressantes pour certaines espèces protégées, on doit éliminer une partie de ces arbustes".

Abeilles solitaires et hirondelles de rivage

Parmi les espèces qu'héberge l'ancienne sablière, on retrouve des plantes typiques des milieux sableux, des abeilles solitaires, des coléoptères et des hirondelles de rivage, devenues très rares en Brabant wallon. "C'est une hirondelle qui ne niche que dans les parois de sable. Dans la province, il ne subsiste que trois colonies. Il est donc urgent d'agir pour cette espèce", insiste Julien Taymans. La carrière est la onzième réserve naturelle gérée par Natagora en Brabant wallon. L'asbl, qui fête ses 10 ans dans la jeune province, en a pris deux en charge cette année : la carrière Hannotelet à Lasne et la vallée de Schoorbroek à Beauvechain. Elle espère que , dans un 2e temps, ces sites seront reconnus officiellement par la Région wallonne géré par le DNF, comme l'est déjà la réserve des Décanteurs de Genappe.