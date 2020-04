Laneffe : Pâques joue les prolongations

Traditionnellement, le comité des fêtes de Laneffe organise une chasse aux oeufs pour les enfants du village. Confinement oblige, les oeufs ne sont pas parvenus aux enfants. 45 kilos leur étaient destinés. Et puisqu'ils n'ont pas pu les chassés, ce sont des membres du comité, Guillaume Massart et Alexis Wauthy qui ont fait les cloches! Sacs au dos, ils ont parcourus les rues du villages pour délivrer leur précieux fardeau. Un trajet qui s'est prolongé exceptionnellement ce mardi. "Nous n'avons pas pu couvrir toutes les rues du village en un jour. Alors on continue aujourd'hui", explique Guillaume.

Un geste solidaire en plus. Restez chez vous! Vous n'êtes pas seuls.