Lorsque vous empruntez le grand ring de Charleroi en direction de Fontaine-l'Evèque, en passant au dessus de la Sambre, vous apercevez le vignoble du Domaine du Blanc Caillou, sur votre gauche. Un nom choisi parce que ce vignoble se trouve sur le terrain des carrières des Calcaires de la Sambre. Le calcaire, une roche naturellement blanche. Les vignes ont été plantées en mai 2018. Mais autour, pas de bâtiment. Et pour cause, le chai du domaine viticole se trouvera EN-DESSOUS des vignes! plusieurs mètres en dessous! Aujourd'hui, on a procédé au dernier tir de dynamite pour aménager directement dans la roche, au pied d'une falaise en contrebas du vignoble, un gigantesque trou. "Nous sommes dans le futur chai, explique Marc Boddaert, le futur Maître des lieux. 35 mètres de long, 8 mètres de large et 6 mètres de haut. Je crois que c'est une première en Belgique , de creuser un chai directement . Au départ nous cherchions un bâtiment mais nous ne trouvions rien dans le coin. Alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire comme en Champagne où il y a des caves creusées dans les sols calcaires. Comme nous nous trouvons également sur un terrain calcaire et associés à des carriers, c'était presque normal de faire comme ça".

Un travail de spécialiste Landelies : un chai SOUS le vignoble du Blanc Caillou - © Tous droits réservés Dans une carrière, on s'y connaît en utilisation d'explosifs. Mais seulement lorsqu'il s'agit de travailler en surface. Pour ce travail particulier, il a fallu recourir aux services de spécialistes venus de Lyon, en France. Mokhtar Abdallah est le responsable de l'équipe : "ça sort de l'ordinaire, nous on travaille sur des tunnels autoroutiers ou ferroviaires, alors faire un tunnel pour un chai, c'est spécial, c'est surprenant". Pendant presque trois semaines, ces spécialistes ont procédé à de multiples explosions. Chacune a permis d'avancer de 2 mètres 50 à 3 à mètres. Il a donc fallu une quinzaine de tirs pour parvenir à la profondeur finale de 35 mètres. "On fore des trous d'une profondeur de 2 mètres 50 et on y enfonce les explosifs. Environ 2 kilos par trou et un total de 200 kilos par tir. Les charges sont toutes reliées à un fil unique auquel est transmise l'impulsion électrique qui commande l'explosion".

La dernière explosion a eu lieu ce matin

L'avantage de la méthode Landelies : un chai SOUS le vignoble du Blanc Caillou - © Tous droits réservés A présent que la dimension finale du chai est acquise, 35 mètres de long, il s'agit d'enlever les derniers gravats et de procéder à l'aménagement de ce local qui accueillera les cuves de vinification mais permettra également de stocker les bouteilles produites. Les lieux offriront un double avantage : "le cadre est important. Nous avons ici une température qui se situera en permanence entre 13 et 14 degrés, ce qui est idéal pour la conservation de nos vins, explique Marc Boddaert. Par ailleurs comme nous sommes sous les vignes, nous pourrons creuser un trou entre le chai et le vignoble, afin d'alimenter en électricité les cabanes qui s'y trouvent". Les premières vendanges au Domaine du blanc Caillou sont attendues pour la fin de l'été ou le début de l'automne 2021. Les premières bouteilles garniront donc le chai en 2022.