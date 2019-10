Lancement officiel du plan hiver de la Croix-Rouge : quelles sont les aides proposées ?

Le plan hiver de la Croix-Rouge démarre officiellement demain, vendredi 1er novembre. Avec le retour des températures froides, ce dispositif prévoit une capacité d’accueil renforcée tant le jour que durant la nuit.

Les sans-abri seraient 17.000 en Belgique, dont plus de 4000 d’entre eux à Bruxelles. Pour les aider, durant l’hiver, la Croix-Rouge augmente sa capacité d’accueil de jour et ses "maraudes", des tournées de rues pendant lesquelles 240 bénévoles vont à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue pour les écouter, leur offrir une boisson chaude, de la nourriture et les orienter vers des services adéquats.

Du côté de l’accueil de jour

- Le chauffoir de Schaerbeek (en collaboration avec le CPAS de la commune) qui ouvrira dès lundi 4 novembre prochain et jusqu’au 30 avril. Sa capacité d’accueil est de 200 personnes. Ouverture le lundi de 10 heures à 16 heures et du mardi au vendredi de 8h30 à 16 heures.

- Le chauffoir d’Etterbeek (également en collaboration avec le CPAS) ouvrira de novembre à fin avril. Des volontaires de la Croix-Rouge y offriront des petits soins d’infirmerie et des moments de convivialité. La capacité est de seulement 12 personnes.

- A Ixelles : l’accueil de jour, coordonné par la concertation ixelloise de lutte contre le sans-abrisme, peut accueillir jusqu’à 30 personnes et sera ouvert du 5 novembre au 31 mars. Ouverture les mardis et jeudi de 8h30 à 18 heures.

Enfin, le bar à soupe de Woluwe Saint-Pierre ouvrira chaque dimanche de 14 heures à 17 heures et ce du 1er décembre jusqu’à fin janvier.

Soins et Hygiène

L’asbl DoucheFLUX, parfois en partenariat avec des bénévoles de la Croix-Rouge, offre aussi de nombreux services aux sans-abri : douches, lessives, permanences médicales et juridiques et beaucoup d’autres activités qui visent notamment à créer du lien social. Pour plus de précisions sur les aides offertes par DoucheFLUX, rendez-vous sur leur site : doucheflux.be.

Les tournées de rue

Les bénévoles de la Croix-Rouge en effectuent 13 par semaine, du lundi au samedi soir. Chaque tournée a son itinéraire afin de couvrir l’entièreté du territoire bruxellois. A cela s’ajoute une tournée à la Gare du Nord le lundi soir, effectuée par la "Croix-Rouge sur roues".

Abris de nuit

La Croix-Rouge gère avec Médecins du monde et le CAW (centre d’accompagnement social) un centre d’hébergement d’urgence pour 220 personnes, près de la station de métro Maelbeek. Repas chauds, lits et petits-déjeuners sont offerts à ceux dans le besoin. Un suivi médical est assuré par une équipe de médecins et d’infirmiers de Médecins du monde. Une équipe d’assistants sociaux du CAW Brussel sont présents afin d’offrir un accompagnement psychosocial et d’orienter les personnes vers différents services de jour.

Vous pouvez plus d’informations sur les aides aux personnes sans-abri ici, ici et ici. Et Si vous désirez soutenir le plan hiver de la Croix-Rouge, rendez-vous sur leur site.