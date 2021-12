Lancement des travaux de reconversion de l'ancienne caserne Fritz Toussaint à Ixelles

Le premier chantier du projet Usquare.brussels, qui vise la transformation de l'ancienne caserne Fritz Toussaint, à Ixelles, en un quartier ouvert, mixte et multifonctionnel, a débuté mercredi, ont annoncé conjointement le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, les rectrices de l'ULB et la VUB, Annemie Schaus et Caroline Pauwels, et le directeur de la Société d'aménagement urbain (SAU), Gilles Delforge. Les activités de l'occupation temporaire See U se poursuivront, elles, jusqu'à l'été 2022.

Ce premier chantier de Usquare.brussels, dont les différentes phases s'étaleront jusqu'à fin 2023, concerne sept bâtiments du site, à savoir la réhabilitation du complexe formé par les six édifices situés à front du boulevard Général Jacques (9.000 mètres carrés) pour y accueillir des équipements universitaires et des logements pour chercheurs, auxquels s'ajoute la rénovation des façades de l'ancien manège de la gendarmerie (1.600 mètres carrés), au centre du site, qui sera réaffecté en une halle axée sur l'alimentation durable.

"Je me réjouis du lancement de ce premier chantier de Usquare.brussels, qui concerne ses deux façades sur la ville les plus visibles pour le grand public et l'ancien manège, qui a accueilli des milliers de visiteurs lors des multiples événements de l'occupation temporaire See U depuis 2019", a indiqué Rudi Vervoort, cité dans le communiqué. "Ils seront suivis, notamment, par les chantiers de logements pour familles, dont le gouvernement régional a décidé qu'ils seront tous publics."

Pour les deux universités bruxelloises, le début du chantier marque un tournant vers l'avenir. "Il concrétise notre volonté commune de contribuer au développement d'un site pleinement ancré dans le tissu urbain. Les activités universitaires qui se tiendront dans ces bâtiments seront en effet tournées vers la ville et ses citoyens et s'ajouteront aux liens sociétaux créés par nos deux fablabs déjà actifs sur le site", explique Annemie Schaus.

Ce premier chantier qui devrait finir fin 2023, sera suivi d'ici 2028, par plusieurs autres étapes successives de la reconversion du site: le réaménagement des espaces publics par la SAU, la construction des logements familiaux, et la production des logements étudiants pour lesquels la SAU a lancé un marché public en concertation avec l'ULB et la VUB.

Une partie du projet Usquare.brussels est financée par des fonds européens FEDER.