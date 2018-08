Lancement d'un rassemblement mensuel à Bruxelles pour la libération de Tariq Ramadan

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées lundi de 17h00 à 19h00, place de la Monnaie à Bruxelles, pour sensibiliser le public au sort de Tariq Ramadan. L'islamologue suisse est en détention préventive depuis janvier dernier en France, à la suite d'accusations de viols.

Des prises de parole ont été organisées et les participants ont distribué des tracts aux passants. Ce rassemblement, au lendemain de l'anniversaire de l'islamologue, sera réitéré tous les 27 du mois place de la Monnaie.

Les participants, des citoyens belges réunis par la campagne "Free Tariq Ramadan", demandent sa libération immédiate. "Sa détention est arbitraire", estime Nadia Boumazzoughe, une participante. "Il est interdit d'entrée en Egypte. Dans la plupart des pays arabes, il n'a pas le droit d'entrer parce qu'il dénonce ce qui se passe là-bas. Où est-ce qu'il pourrait s'enfuir? Il est connu et ne peut pas passer inaperçu. Sa vie et sa famille sont en Suisse. Des ministres accusés de viols ont comparu libres. Tariq Ramadan est un nom arabe. Le but est pour moi de l'anéantir. C'est une discrimination flagrante".

Si elle a, pour sa part, une opinion tranchée sur le fond de l'affaire, ce n'est pas l'objet du rassemblement, rappelle le militant Nordine Saidi. "On demande sa libération. Des garanties ont été données par son avocat, qui a proposé de remettre son passeport, d'opter pour un bracelet électronique... On veut une procédure équitable. C'est à la justice de se prononcer sur le fond".

Un rassemblement avait déjà été organisé en juillet devant le consulat de France à Bruxelles.