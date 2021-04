Lancement d'un financement participatif au profit du Moulin d'Odeigne

A Manhay, dans la Vallée de l’Aisne, le Moulin d’Odeigne tourne depuis au moins 500 ans et il a besoin d’un petit coup de rafraîchissement.

Un financement participatif vient d’être lancé par la Ferme Artistique qui gère le moulin. Le but du financement est également de perpétuer le savoir-faire artisanal de meunerie, de développer la filière locale de céréales du grain au pain et d’accueillir toute forme de vie culturelle en s’ouvrant à l’art tout en restant en accord avec la vie locale.

Fanny Dumont (l’une des responsables de la Ferme Artistique à Manhay) : "J’ai un long parcours de trapéziste voltigeuse et j’avais envie de pouvoir concilier mon aspect artistique et de trouver un lieu ancré qui permette de cultiver des légumes et de vivre près des animaux. C’est le désir d’expérimenter le fait de vivre à plusieurs dans un lieu bien précis car je pense que nous en avons vraiment besoin dans notre époque et notre génération. Et vivre l’art est également une chose très importante pour moi".

Lancement d’un financement participatif

"Cette campagne que nous lançons avec " Miimosa " va servir à entretenir la mécanique du moulin, précise Fanny Dumont. Nous avons, en effet, fait le choix de tourner avec une ancienne roue à eau. Il s’agit d’un mécanisme d’époque avec ses vieux rouages et ses courroies d’origine. C’est un choix qui n’est pas toujours rentable et c’est pour cette raison que nous faisons appel au public pour nous aider à entretenir la mécanique ce qui a un certain coût".

Tous les renseignements sur le site : http://lafermeartistique.be/