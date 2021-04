Lancement d'un budget participatif à Mons : les citoyens invités à proposer leurs projets

Ce mardi 20 avril à 19h00, en direct sur internet, la ville de Mons tiendra la soirée de lancement de son budget participatif. Un rendez-vous qui marquera l’ouverture d’un appel à projets adressé à l’ensemble des citoyens montois.

Pour le bourgmestre, Nicolas Martin (PS), "ce budget participatif représente une nouvelle façon pour les Montois et les associations de participer activement à la vie de leur quartier". Le bourgmestre estime qu’ainsi "les citoyens pourront décider de l’affectation d’une partie du budget d’investissement de la ville, pour des projets qu’ils porteront".

Lors de cette soirée, le bourgmestre ainsi que les échevines de la Participation citoyenne Charlotte de Jaer (Ecolo) et de la transition écologique Catherine Marneffe (Ecolo), reviendront sur les principes et les objectifs du budget participatif et sur son fonctionnement. Les citoyens pourront ainsi se renseigner sur leur éventuelle participation, sur les modalités de fonctionnement et de choix des projets ainsi que sur les budgets qu’ils peuvent envisager.

La ville signale déjà que dans le processus du budget participatif à Mons, un représentant de la fondation Be Planet endossera le rôle de facilitateur et accompagnera tous les porteurs de projets pendant toute la procédure.

Vous pourrez poser des questions

Une séance de questions-réponses permettra aux différents intervenants de répondre directement aux interrogations des spectateurs. La vidéo de la soirée sera ensuite disponible en tout temps sur la plateforme.

Les Montoises et les Montois auront jusqu’au dimanche 20 juin pour rentrer leur projet. D’ici là se tiendront encore deux soirées d’accompagnement les lundis 17 mai et 7 juin prochains.

Voici le lien pour participer à la soirée de ce mardi 20 avril dès 19 heures https://lancement.budgetparticipatifmons.be .

"Cette première édition est d’une grande importance, nous avons besoin des Montois et de leur motivation pour que ce budget participatif soit un succès et qu’il puisse gagner en légitimité et en crédibilité afin de gagner de l’ampleur pour les années à venir", souligne l’échevine Charlotte De Jaer.