Lampiris, le fournisseur liégeois de gaz et d'électricité devient TotalEnergies

Ne dites plus Lampiris, mais TotalEnergies... Le fournisseur liégeois de gaz et d'électricité change de nom fin du mois. Fondé en 2003, Lampiris avait basé son marketing sur la production d'électricité verte et locale. En 2016, ses fondateurs, Bruno Venanzi, l'actuel propriétaire du Standard et Bruno Vanderschueren vendaient leur société au groupe pétrolier Total. Le fournisseur d'énergie liégeois représente 19% du marché à Bruxelles, 15% du gaz et 13% de l'électricité distribués en Wallonie et moins de 10% en Flandre. Aujourd'hui, Lampiris a choisi d'adopter le nom de la multinationale française.

Pour les clients et le personnel, rien ne change à part le logo

Depuis le début du mois, les clients de Lampiris ont reçu un message leur annonçant le changement de nom de leur fournisseur d'énergie: Il devient TotalEnergies Power & Gas Belgium. "Pour vous, à part le logo, rien ne change" rassure le courrier. Environ 200 personnes travaillent pour Lampiris en région liégeoise. Côté syndical à Liège, on est plutôt rassuré. "Rien ne change non plus pour le personnel" assure un délégué.

Une énergie verte et locale garantie?

Reste l'image de marque de ce changement de nom. Troquer l'étiquette énergie renouvelable verte et locale contre celle d'une multinationale pétrolière a de quoi surprendre. En 2016, lors du rachat de Lampiris par Total, certains clients et employés avaient d'ailleurs quitté Lampiris au nom de leurs valeurs environnementales. Aujourd'hui, Total rappelle à ses clients qu'il peut garantir une électricité verte et locale grâce à l'énergie éolienne du parc Rentel produite au large de Zeebruges. Soit. Mais dans une étude récente, le même groupe pétrolier est accusé d'avoir longtemps minimisé son impact sur le changement climatique. TotalEnergies qui aujourd'hui tente de soigner son image verte.