Laminoirs de Longtain : non-lieu pour Stéphane Jourdain et la SOGEPA

C'est le journal l'Echo qui nous l'apprend ce matin. Stéphane Jourdain ressort blanc comme neige de ses déboires en justice. Le parquet de Charleroi a estimé qu'aucune charge ne pouvait justifier un procès. 80 anciens travailleurs des laminoirs l'accusaient d'avoir détourné 1,8 million d'euros. Accusés également au côtés de l'homme d'affaire, le holding Vieux Waleffe , la société anonyme Longtain et la SOGEPA. L'argent aurait disparu au moment de la procédure en réorganisation judiciaire peu après la reprise de l'usine et aurait pu servir à financer un fond social. Rien ne prouve que les comptes aient été trafiqués, dit en substance la justice. Pas de corruption non plus de la part de la Région Wallonne. Les plaigants ont été condamnés à verser 1.440 euros de frais de procédure à chaque inculpé.