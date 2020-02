Laeken: saisie d'une plantation de 864 plants de cannabis et de 41 kg conditionnés

La police de Bruxelles-Ixelles a saisi 41 kg de cannabis conditionnés pour la vente et 864 plants lors d'une perquisition réalisée le 15 janvier dernier dans un immeuble non résidentiel de la rue de Moorslede à Laeken, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. A l'issue de la perquisition, deux hommes âgés de 32 et 46 ans ont été privés de leur liberté.

Cette perquisition est liée à un dossier ouvert fin de l'année 2019 par la section stupéfiants de la Direction de la recherche locale de la zone Bruxelles-Ixelles. A l'adresse, les enquêteurs ont vu leurs doutes confirmés. Ils ont saisi 41 kg de cannabis conditionnés pour la vente, 864 plants en culture, d'une taille d'environ 20 cm de haut chacun, ainsi que le matériel nécessaire à la plantation.

Le laboratoire de la police fédérale s'est rendu sur place pour procéder au relevé des traces et indices. La protection civile a emporté l'ensemble des plants et pacsons de cannabis pour destruction.