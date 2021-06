Laeken : la nouvelle place Bockstael sera inaugurée le 27 juin

Le quartier de la place Bockstael sera en fête le dimanche 27 juin , à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle place et de ses abords réaménagés. Les travaux touchent à leur fin et des activités festives sont au programme à destination des habitants, qui ont pris leur mal en patience pendant toute la durée du chantier.

Celui-ci a duré un an, a été entrepris dans le cadre du Contrat de quartier durable et a bénéficié d’un budget de plus de 2,6 millions d’euros. Le Contrat de quartier, dans son ensemble, a lui bénéficié d’une enveloppe de plus de 45 millions, en provenance de la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise et Beliris. Il a permis la rénovation de plusieurs artères et la création de nouvelles infrastructures (ancienne gare de Laeken, pocket park Terrasse…).

"C’est désormais un tout nouvel espace public, plus vert, plus convivial et plus sécurisé qui s’offre aux Laekenois", indique la Ville de Bruxelles.