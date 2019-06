Laeken: l'école des Magnolias visée par une enquête autour de frais scolaires excessifs

L’école primaire des Magnolias, à Laeken, a-t-elle réclamé trop d’argent aux parents des élèves pendant plusieurs années ? Deux vérificateurs comptables de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont depuis peu à l’œuvre dans l’établissement. Ils épluchent minutieusement les comptes, les factures, les justificatifs, les avis de paiement adressés aux parents. Le cabinet de la ministre sortant de l’Enseignement, Marie-Martine Shyns (cdH), confirme la mission d’enquête. "Ce qui a été porté à la connaissance est suffisamment précis" pour justifier l’envoi d’une équipe d’inspection.

Mais quels éléments ont été portés à la connaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Selon nos informations, une ou plusieurs sources anonymes auraient transmis un dossier aux instances communautaires, voici plusieurs semaines. Il y est question de voyages scolaires, de l’achat de fournitures, de paiements en liquide…

Un short à 13 euros, un t-shirt à 10 euros

Nous avons pu prendre connaissance de plusieurs éléments du dossier qui vise l’école des Magnolias. Celle-ci dépend de la Ville de Bruxelles et compte près 700 élèves. Pour le cours de gymnastique par exemple, les enfants doivent porter un short et un t-shirt. Mais l’école impose des équipements avec le logo de l’école. Le prix du t-shirt est de 10 euros et de 13 euros pour le short/collant, à charge des parents. Des tarifs qualifiés d'"exorbitants" par une des sources de la Fédération Wallonie-Bruxelles : un t-shirt marqué reviendrait à moins de 3 euros et le short/collant à moins de 6 euros auprès du même fournisseur dans le cadre d’une commande de plusieurs dizaines voire centaines d’unités. Dans les grands magasins spécialisés en articles de sport, un short premier prix se vend entre 2 et 5 euros.

D’autres tarifs exploseraient également aux Magnolias quand il s’agit du sac de gym (4 euros prix école contre 59 cents prix fournisseur) et du bonnet de bain (7 euros).

Aucun fournisseur de tenues sportives ne peut être imposé

Si l’école peut exiger un droit d’entrée à la piscine, le décret sur la gratuité de l’enseignement est pourtant très clair : "Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale".

Interpellant, par ailleurs, selon une source : l’obligation d’acquérir l’équipement complet auprès de l’école quand, dans les autres écoles de la Ville de Bruxelles, l’obligation ne porte que sur le t-shirt. Autre motif d’étonnement : le paiement exigé en liquide et pas par virement bancaire.

Dès lors, pourquoi de tels écarts de prix et pourquoi des transactions uniquement en liquide ? Les bénéfices serviraient-ils à financer des projets scolaires non annoncés ou à d’autres buts ? En tout cas, selon les décrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "les frais réclamés doivent correspondre à des contreparties réelles et justifiables".

En ce qui concerne les voyages scolaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles creuserait un éventuel conflit d’intérêts entre un organisateur extérieur de voyages et des membres ou anciens membres du personnel de l’école des Magnolias.

Une dizaine de contrôles par an à l’échelle de la Fédération

Le cabinet de Faouzia Hariche (PS), échevine de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles confirme également l’inspection "administrative" menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de l’école des Magnolias. Mais "nous ne ferons pas d’autre commentaire à ce stade-ci pour le bon déroulement" de l’enquête.

"Cette enquête ne fait que commencer", insiste le cabinet de la ministre Schyns. "Nous allons mener des vérifications" qui peuvent aboutir à plusieurs constats liés soit à de la négligence, soit à des fraudes. "Nous comptons 3000 établissements du primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque année, sans préjuger d’une quelconque dérive, une dizaine de contrôles de ce type sont menés. Il s’agit donc d’un faible pourcentage." Pour les cas de fraude avérés, la Fédération Wallonie-Bruxelles parle d’un dossier tous les deux à trois ans.

La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie des subsides aux établissements scolaires afin d’assurer la gratuité de l’enseignement. L’enquête doit également montrer si ceux-ci ont été correctement utilisés aux Magnolias.

Toujours selon nos informations, un dossier aurait également été transmis au parquet de Bruxelles.

