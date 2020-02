Laeken: information judiciaire après des frais scolaires excessifs à l'école des Magnolias

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bruxelles dans le cadre d'un dossier de frais scolaires excessifs: c'est ce que vient d'apprendre la RTBF. Le dossier concerne l'école primaire des Magnolias, à Laeken, qui dépend de la Ville de Bruxelles.

En juin dernier, la RTBF relatait l'ouverture d'une enquête par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Deux vérificateurs comptables se sont rendus sur place afin de contrôler les comptes de l'établissement et tenter de répondre à une question: pourquoi l'école a imposé aux parents l'achat de shorts ou de t-shirts pour leur enfant à des prix excessifs et en liquide. Exemples de prix: un t-shirt à 10 euros pièce, un short à 13 short ou le collant, un bonnet de piscine à 7 euros. Des éléments qui ont conduit une lanceuse d'alerte à signaler les faits à la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux autorités judiciaires.

Une "lanceuse d'alerte" en voie de licenciement

Car,que dit la Fédération Wallonie-Bruxelles dans sa circulaire sur la gratuité scolaire? "Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale". "Ce qui a été porté à la connaissance est suffisamment précis" pour justifier l’envoi d’une équipe d’inspection, réagissait à l'époque l'ex-cabinet de la ministre de l'Enseignement.

Entre-temps, le dossier a évolué. Ouverture d'une information judiciaire, clôture imminente de l'enquête interne et une lanceuse d'alerte, membre du personnel de l'instruction publique, sous le coup d'une procédure de licenciement. Le mois dernier, celle-ci a fait l'objet d'une très longue audition publique devant les conseillers communaux, en présence de son avocat et de celui de la Ville, Maître Marc Uyttendaele.

A ce stade, il n'y a pas eu de détournements d'argent

"Les derniers mois, les relations entre cette enseignante et ses collègues et ses supérieurs ont été particulièrement conflictuelles, avec un mauvais climat qui s'est installé", rappelle Charles Huygens, directeur général du Département Instruction publique de la Ville de Bruxelles, sur les raisons de la procédure de licenciement. "Cette personne a introduit plus de dix plaintes tous azimuts dont une concernant les frais scolaires. A ce sujet, nous avons été sollicités par le parquet et nous avons fourni l'ensemble du dossier à la demande du Procureur du Roi. Concernant cette fois l'enquête menée par l'inspection pédagogique, la première analyse, sous réserve d'examens, dit ceci: pas de souci pour les frais généraux à l'école des Magnolias sauf en ce qui concerne les équipements de gymnastique pour lesquels des montants trop importants ont été demandés. Mais il est à préciser que les sommes excédentaires ont été réinvesties dans l'école, dans de l'achat de matériel au profit des élèves et des enseignants. Nous attendons le rapport définitif mais à ce stade, il n'y a pas eu de détournements d'argent. Evidemment, à l'avenir, cela ne sera plus autorisé compte-tenu du décret sur la gratuité scolaire."

L'Instruction publique précise par ailleurs que la direction de l'école de Magnolias a récemment changé. "L'ancien directeur est un homme de qualité, qui travaille désormais dans un autre établissement. Quant à la nouvelle directrice intérimaire, elle est tout aussi compétente. Elle découvre la situation."

Cette personne avait dénoncé des faits potentiellement graves

Reste que pour l'opposition MR au conseil communal, l'acharnement visant l'enseignante qui a rendu les faits publics est incompréhensible. "Les auditions au conseil communal ont montré que cette personne avait dénoncé des faits potentiels graves au sein d’une école de la Ville de Bruxelles", insiste David Weytsman, chef de groupe MR à la Ville de Bruxelles qui ne comprend pas l'ouverture d'une procédure de licenciement. "Des éléments assez sérieux pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles envoie une équipe d’inspection dans cette école et que cette enquête soit toujours en cours d’examen aujourd’hui. Cette enseignante est une lanceuse d’alerte! A d’autres niveaux de pouvoirs, Ecolo et PS disent protéger ces personnes. Ici, la proposition du Collège de la Ville de Bruxelles est un licenciement direct malgré des évaluations toujours positives du travail de cette enseignante. Comme chef de groupe du MR-VLD, je ne comprends pas! Je dénonce l’opacité de ce dossier, la volonté de cacher l’ampleur de l’enquête qui touche les écoles de la Ville et surtout le climat de terreur au sein des écoles établi par le cabinet de l’échevine de l’Instruction publique" (NDLR: Faouzia Hariche).

Le parquet de Bruxelles rappelle qu'à ce stade, "comme lors de toute enquête, l’ensemble des parties concernées bénéficient de la présomption d’innocence". Pour rappel, il s'agit ici d'une information judiciaire, pas d'une instruction judiciaire.

L'enquête judiciaire est menée par l'Office central pour la répression de la corruption. La lanceuse d'alerte a déjà été entendue longuement par ce service, selon nos informations.