Lacs de l'Eau d'Heure : Spicy 3, un triathlon solidaire pour personnes porteuses d'un handicap

Spicy 3 est une épreuve solidaire à plus d’un titre. Elle permet de récolter des fonds pour la Fondation L’Hymne aux Enfants qui hospitalise et scolarise des enfants au Burkina Faso. "Chaque équipe doit récolter 1 500 euros", explique Paul Deprez l’organisateur. "Avec l’association, on opère notamment des jeunes atteints d’une gangrène foudroyante du visage". À ce jour, les équipes ont récolté 30.000 euros et le compteur grimpe encore ce dimanche.

Benoît, un athlète motivé

L’objectif de l’événement est aussi sportif et solidaire. Il permet à des personnes porteuses d’un handicap mental ou physique de réaliser un triathlon. "La distance à parcourir est de 500 mètres à la nage, 24 kilomètres à vélo et 6 km en course à pied", détaille Benoît 16 ans. Il est atteint d’une dyspraxie sévère. Il s’agit d’un trouble de la coordination motrice.

Pour l’aider à réaliser ce défi, il est épaulé par deux de ses anciennes animatrices scoutes. "Je suis venu avec Benoît que l’on a eu comme animé aux scouts", explique Sarah. "On avait très envie de réussir un challenge comme ce triathlon avec lui. Et puis, c'est génial. Il se dépasse et nous aussi".