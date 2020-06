Lac de LLN: un arrêté de police pour limiter les nuisances et veiller à la sécurité de tous

La commune d’Ottignies/Louvain-la-Neuve vient de prendre un arrêté de police régulant les activités et les moments de détente autour du lac de Louvain-la-Neuve. "Pour que les moments passés dans ce lieu de rêverie et de délassement s’inscrivent dans une ambiance bon enfant, il est utile de rappeler les bonnes pratiques", commente ainsi la zone de police sur sa page Facebook.

Des panneaux aux abords du lac ont également été apposés pour ne prendre personne au dépourvu.

Dans les faits, depuis mardi (date d’entrée en vigueur des nouvelles règles), cela donne désormais : aucune diffusion de musique amplifiée, totalement interdite à toute heure du jour et de la nuit (la diffusion "normale" de musique étant autorisée entre 10h00 et 22h00) ; pas de barbecues, sauf s’ils sont pourvus d’un matériel portatif ; quant à la détention et la consommation d’alcool, elles sont tolérées entre 10h00 et 22h00.

En n’oubliant pas non plus le respect des règles de précaution pour lutter contre la propagation du covid.

Objectifs de toutes ces mesures ? Assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité publiques aux abords de la zone de détente. Précisons que l’arrêté court jusqu’au 20 octobre 2020.