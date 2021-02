Label Marcinelle : le projet qui veut redonner des couleurs à l'ancien quartier de Marc Dutroux

25 ans après les faits, le 128 route de Philippeville qui abrite l'ancienne maison de Marc Dutroux à Marcinelle continue à entacher l’image du quartier. Coincé entre les rails du train, la nationale 5 et le quartier commerçant de Marcinelle, ce quartier est un peu tristounet, délaissé et malaimé.

Composite, un collectif d'une quarantaine d'artisans et artistes carolos connait bien ce quartier. Ses bureaux sont en effet installés dans l'ancienne menuiserie qui se trouve avenue de Philippeville. A l'initiative du projet "Label Marcinelle", Composite entend créer de la convivialité et du lien entre celles et ceux qui habitent le quartier à travers l’art et la nature.

"On veut amener de la douceur et de la joie de vivre dans le quartier avec des œuvres artistiques colorées, des plantes, des plantes grimpantes, des fleurs et des arbres", explique Martin Marique, membre du collectif Composite.