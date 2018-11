LabCAP48 with CBC: le crowdfunding soutient l'aide aux personnes handicapées

Le "LabCAP48 with CBC" a dévoilé ce lundi à Louvain-la-Neuve les projets soutenus par crowdfunding, le financement participatif.

Pour cette fin d'année, l'appel aux dons via la plateforme internet du LabCAP48 a rapporté environ 150.000 euros. L'opération est le fruit d'un partenariat Cap48 - Banque CBC, avec la participation active de généreux donateurs.

Au total, pour cette 5ème édition du "LabCAP48", 26 associations d'aide aux personnes handicapées (et aux jeunes en difficulté) vont recevoir une aide financière substantielle.

Gratter 18.000 euros

Parmi les lauréats: l'asbl "Gratte", qui propose des loisirs communs à des valides et à des personnes handicapées.

Avec 18.000 euros de dons récoltés par cette collecte digitale, 12 jeunes (dont 5 porteurs d'un handicap mental léger) pourront partir 10 jours en Laponie, en avril prochain. Le soutien de l'opération soulagera donc le financement de ce voyage onéreux dans le grand nord.

No Limit 4 Us

D'autres associations, plus petites, reçoivent aussi un coup de pouce. C'est le cas de la jeune asbl "No Limit 4 Us" qui organise des activités pour les adolescents porteurs ou non d'un handicap. Un projet qui renforce les liens de solidarité entre adolescents.



La campagne LabCAP48 s'ajoute aux opérations classiques de Cap48 chapeautées par la RTBF.

"LabCAP48 with CBC est une plateforme de financement de projet express collaborative", explique Renaud Tockert, administrateur-délégué de Cap48. "Le don digital s'inscrit dans l'air du temps. Cette formule permet aux associations de rassembler les dons de leur réseau en bénéficiant des conseils et de l’image positive de CAP48. Les associations peuvent donc bénéficier d'un financement supplémentaire".

Et de six!

Signalons que CAP48 et CBC annoncent d’ores et déjà une 6ème édition du "LabCap48". Les candidatures débuteront le 28 janvier prochain.

Infos pratiques sur le site: lab.cap48.be