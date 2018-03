La zone où l'on peut déposer des passagers à Brussels Airport va être agrandie

La zone où l'on peut déposer gratuitement des voyageurs au départ à Brussels Airport va être agrandie, annonce jeudi l'aéroport bruxellois. C'est en fait l'ensemble de cette partie de l'infrastructure, en ce compris la gare routière, la zone de taxis et les autocars, qui va bénéficier de travaux de réaménagement. Ceux-ci viennent de commencer et s'étaleront jusqu'à la fin mai, nécessitant une déviation des flux de trafic à plusieurs reprises.

Le but de ce réaménagement est d'accroître le confort des passagers et de permettre une meilleure fluidité du trafic dans cette partie de l'aéroport. La zone de débarquement réservée aux passagers, ouverte en décembre 2016 et située à quelques minutes à pied du terminal, sera agrandie en direction de celui-ci. Elle fusionnera à terme avec celle où les taxis déposent actuellement les passagers et, à long terme, elle sera équipée d'un contrôle d'accès avec barrières.

Routes, gare routière et parkings aussi rénovés

Cet endroit est exclusivement destiné au débarquement rapide des passagers, rappelle d'ailleurs Brussels Airport. Il est interdit de s'y arrêter plus de 10 minutes et les conducteurs ne sont pas autorisés à quitter leur véhicule, insiste-t-il. Toute personne qui souhaite accompagner des passagers jusqu'au hall des départs peut se rendre aux différents parkings de l'aéroport.

La gare routière sera, elle aussi, rénovée et le parking réservé aux autocars sera déplacé à un autre endroit situé à proximité.

Les routes autour de la zone de débarquement seront également redessinées. Le trafic de transit sera ainsi en grande partie séparé des passagers qui se rendent à la zone de débarquement.