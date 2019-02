La zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau met en vente un camion de pompier

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un beau camion de pompier ? Un camion rouge équipé d’une pompe incendie, d’un treuil à l’avant, d’une citerne de 2000 litres incorporée, etc. Ce camion, il existe et il est même mis en vente par la zone de secours Vesdre – Hoëgne et Plateau.

Ce camion, une autopompe semi-lourde de 1996, affiche 42.000 km au compteur. La raison de la vente est simple, le véhicule a atteint un âge où il n’est plus opérationnel. La zone a décidé de le mettre en vente au plus offrant. Les personnes intéressées peuvent faire des offres jusqu’au 15 mars. " En général, ce sont des civils, des collectionneurs qui sont intéressés. Ce sont des véhicules qui sont aussi fort prisés pour l’étranger comme l’Afrique ou le Chili ", explique Eric Georgin, adjudant à la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau.

Le futur acheteur ne pourra pas évidement pas circuler en rue avec les sirènes toutes hurlantes.