La zone de secours Nage assouplit ses règles pour attirer le personnel volontaire

La zone de secours Nage (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) a bien du mal à convaincre ses pompiers volontaires de poursuivre leur formation. Les contraintes sont lourdes et cela entraîne une pénurie à laquelle la zone répond en assouplissant ses règles d’entrées.

C’était déjà il y a deux ans, la dernière réserve de recrutement. 400 personnes se sont présentées pour rejoindre les pompiers en tant que volontaires. Une première sélection a eu lieu avec la difficile épreuve d’entrée. Une fois celle-ci passée, de nombreux candidats ont abandonné leur formation. La cause principale, une obligation de domiciliation dans un arrondissement de six kilomètres autour de la caserne. Une condition qui va être revue. "Demander à des volontaires d’êtres domiciliés à moins de 6 kilomètres, ça n’a pas beaucoup de sens au niveau opérationnel, admet Pierre Bocca, commandant de la zone de secours Nage. Parce qu’une personne habitant autour de la caserne, peut très bien se trouver hors de la zone et mettre quand même un certain temps à arriver. Il semblait donc plus logique de transformer cette contrainte de lieu, en contrainte de temps."

Cette mesure est propre à la zone de secours Nage, et n’impacte pas les autres zones de secours. Désormais, un pompier volontaire, lorsqu’il se met en disponibilité, devra obligatoirement arriver à la caserne dans un délai de moins de 12 minutes, ce qui permettra d’allonger la zone de domiciliation. "Permettre aux pompiers d’arriver dans un délai de 12 minutes, allongera l’arrondissement de quelques kilomètres. Les pompiers pourront habiter à 7, 8, voire 9 kilomètres… pour autant qu’ils arrivent endéans les 12 minutes."

Le problème des cases à remplir

Le taux de pompiers volontaires est actuellement de 85% dans la zone Nage… un taux insuffisant. D’autant que les pompiers, dont ce n’est pas le premier métier, ont la liberté de se planifier eux-mêmes. "C’est une liberté imposée par le fédéral, constate Pierre Bocca. Elle est logique car un pompier volontaire, mis en disponibilité, n’est pas payé s’il n’est pas appelé. Le problème, c’est que ça crée des trous dans la planification. On peut se retrouver un jour avec 50 volontaires disponibles, contre aucun le lendemain, si personne n’accepte de travailler. On pourrait avoir le cas pour certains jours difficiles, comme un 31 décembre, par exemple."

Sur les 350 pompiers professionnels que doit compte la zone Nage, 200 devraient être des pompiers volontaires. Une nouvelle épreuve de recrutement sera mise en place à la fin du premier trimestre 2020.