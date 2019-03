La zone de police Montgomery installe une antenne locale sur le Campus de l'UCL en Woluwe

Depuis ce mardi, la zone de police Montgomery a installé une antenne locale sur le Campus de l'UCL en Woluwe. Cinq policiers seront chargés de patrouiller uniquement sur la zone du campus.

"Ils sont vraiment des policiers de contact", explique Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe St-Lambert. "Ils ont déjà rencontré les différents cercles d'étudiants pour voir comment coopérer lorsqu'il y a des événements. Ils sont aussi en contact avec les autorités académiques et avec les habitants. C'est un travail de conciliation pour permettre à chacun de trouver sa place et son mode de vie sur le campus," ajoute-t-il.

L'initiative est accueillie positivement par Renaud Mazy, administrateur délégué des Cliniques St-Luc. Il explique: "Je pense qu'avoir une présence policière quasi en permanence c'est importance pour rassurer les habitants, les étudiants et le personnel qui travaille soit dans l'université/les hautes écoles ou les cliniques universitaires".

L'installation de cette nouvelle antenne locale a lieu dans le cadre d'une réorganisation de la zone de police Montgomery. Celle-ci mise sur une plus grande proximité et une plus grande visibilité sur le terrain. "Ce dont les citoyens se plaignent le plus, ce n'est pas de la grande criminalité ou du terrorisme... ce sont des problèmes d'insécurité, d'incivilité, de nuisances dans leur quartier", explique le commissaire-divisionnaire Michael Jonniaux.