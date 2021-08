La zone de police Bruxelles Nord forme et sensibilise au harcèlement de rue

Injures, regards ou gestes obscènes, le harcèlement de rue n’a pas sa place dans l’espace public, et la zone de police Bruxelles Nord tient à la faire savoir. En avril 2021 déjà, elle avait organisé plusieurs opérations dans l’espace public pour dénoncer (et sanctionner) les comportements inappropriés auxquels de nombreuses femmes doivent faire face. En cette fin d’été, la police locale de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse annonce qu’elle va distribuer des brochures pour informer le public sur ce phénomène en mettant l’accent sur le consentement.