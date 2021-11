La zone de police Bruxelles-Ixelles condamnée pour harcèlement moral envers une policière

Le tribunal du travail de Bruxelles a condamné lundi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles à indemniser une policière, victime de harcèlement moral, à hauteur d’environ 9.500 euros. Défendue par Me Hervé Hérion, l’inspectrice a ainsi obtenu gain de cause.

"Madame […] a été victime d’un harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles", établit le jugement, dont Belga a pris connaissance jeudi. Le tribunal a condamné la zone à payer à la victime une somme de 1.530,37 euros, relative à des frais médicaux, une somme de 8.000 euros à titre de dommage moral, et a dit que "189 jours de congé maladie doivent être considérés en lien causal avec le harcèlement moral subi […] et ne peuvent en conséquence être comptabilisés dans le calcul de ses absences pour cause de maladie […]".