La "Zinne" sera le nom de la future monnaie citoyenne bruxelloise

La "Zinne" sera l'appelation de la future monnaie citoyenne bruxelloise qui doit voir le jour en janvier 2019, a annoncé vendredi le Réseau Financité. Les promoteurs du projet ont lancé un appel à projet pour le graphisme des billets de cette monnaie alternative locale.

Plusieurs groupes de citoyens travaillent sur le projet de cette monnaie locale depuis quelques mois. Le collectif avait lancé un concours fin juillet pour trouver un nom à cette monnaie. Le nom "Zinne", terme bruxellois évoquant la Senne ou une "envie" a été choisi par ses promoteurs.

Le collectif souhaite lancer cette monnaie locale pour notamment renforcer et valoriser les circuits courts, soutenir le développement d'une activité économique ancrée sur le territoire et sa communauté locale, soutenir les activités qui reconnaissent et respectent les "limites de la planète" ou encore renforcer les liens entre les habitants à travers la participation citoyenne.

Cette monnaie locale qui doit être échangée à 1 euro contre 1 Zinne sera lancée en janvier 2019.

Un concours de graphisme a été lancé afin de trouver un logo, un univers graphique et surtout des modèles de billets.

Informations pour le concours: concours@monnaiebruxelloise.be.

Plusieurs monnaies citoyennes existent déjà en Belgique: SolAToi (Ath), Lumsou (Namur), l'Orno (Gembloux), le Val'Heureux (Liège) etc.