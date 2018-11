La Voix des sans-papiers menacée d'expulsion d'un bâtiment occupé à Molenbeek

Le collectif "La Voix des sans-papiers" (VSP) regroupe une centaine de personnes généralement originaires d'Afrique. Certaines vivent en Belgique depuis de nombreuses années dans la clandestinité, errant de bâtiments vides en immeubles inoccupés au gré de déménagements forcés. L'immeuble du 108 rue Vandenboogaerde à Molenbeek constitue la 11e occupation de la Voix des sans-papiers. Quelque 90 personnes en ont pris possession le 21 octobre dernier.

Des négociations au point mort

Les propriétaires du bâtiment ne voient pas d'un bon oeil la présence de ces hommes, femmes et enfants dans des lieux destinés à être transformés en un hôtel de 70 chambres. La commune de Molenbeek a joué les intermédiaires entre la Voix des sans-papiers et H3O, la société des propriétaires, actionnant les quelques leviers à sa disposition pour convaincre les propriétaires de conclure une convention d'occupation précaire avec les occupants le temps que les travaux démarrent effectivement. Jusqu'à présent, les discussions n'ont pas abouti. Les propriétaires ont par ailleurs obtenu une ordonnance du tribunal de première instance de Bruxelles sur la base d'une requête unilatérale les autorisant à expulser les occupants. Rendue le 29 octobre, l'ordonnance n'a pourtant pas encore été signifiée aux intéressés. L'avocat de H3O, Maître Devreux, a chargé un huissier de faire appliquer la décision et ne semble pas considérer comme impératif de la signifier aux personnes à expulser. Pour l'avocate de VSP, Maître Alonso, en revanche, aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une signification préalable aux personnes concernées, d'autant qu'un recours est encore possible sous la forme d'une "tierce opposition".

Travaux ou pas travaux?

Pour les propriétaires, le temps presse. Leur permis d'urbanisme sera caduc le 5 décembre et ils ont dépassé les délais pour en demander la prolongation. La VSP accepterait de quitter les lieux dès le début du chantier, annoncé comme imminent. Sauf qu'aucun des préalables requis pour pouvoir entamer les travaux ne semblent rencontrés. L'entrepreneur doit en effet avertir la commune de la date de début du chantier, ce qui n'a pas été fait; ensuite, avant de donner le premier coup de pelleteuse, H3O doit s'acquitter des charges d'urbanisme pour un montant de quelque 216.000 euros. Somme qui n'a pas non plus été payée à ce jour. Les propriétaires clament à la fois leur impatience d'entamer les travaux le plus vite possible et leur souhait de ne pas contraindre les occupants à vivre dans la rue. La commune de Molenbeek est mal prise : personne ne souhaite revivre l'expulsion d'il y a deux ans au boulevard Léopold 2 et l'intervention musclée des forces de l'ordre. Mais l'actuel collège n'assure plus que les affaires courantes, le temps que la nouvelle majorité PS-MR ne prenne le relais. Les occupants auraient reçu l'assurance verbale des propriétaires de ne pas être expulsés cette semaine.

Ce mercredi, lors du conseil communal, des citoyens membres de l'initiative "commune hospitalière" à Molenbeek interpelleront le collège sur ses intentions envers VSP.