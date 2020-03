La ville de Wavre collecte des masques en tissu

En dehors du personnel médical, toute une série de professions ont besoin de masques pour se protéger et protéger les personnes avec qui elles sont en contact : les aides à domicile, les kinés, le personnel d’encadrement dans les homes, les crèches, les vendeurs des magasins d’alimentation… Et les masques en tissu que se proposent de confectionner bénévolement de nombreuses personnes peuvent très bien leur convenir. La ville et le CPAS de Wavre se proposent donc de mettre en lien toutes les offres et les demandes qui affluent sur son territoire.

Un conteneur spécifique prévu

Concrètement, depuis ce lundi, un conteneur spécifique est installé à l’arrière de la maison de repos La Closière, située au 62 rue de Bruxelles. Les couturiers et couturières qui ont fabriqué des masques, en suivant les recommandations du SPF Santé publique, peuvent les y déposer. Ils seront ensuite lavés à 60° dans la laverie du home avant d’être redistribués aux professionnels de la commune qui en auront fait la demande auprès du call center du CPAS, au 010/237.600.