La Ville de Tournai marque son accord pour un nouveau palais de justice

Le Conseil Communal de Tournai a donné, ce lundi soir, son accord de principe, sous réserve de la procédure de modification de voirie prévue par le décret du 6 février 2014, sur l'octroi au profit de la régie des bâtiments d'un bail emphytéotique d'une durée de 99 ans d'une parcelle située rue de la Citadelle dans le but d'y construire un palais de justice, est-il indiqué mardi dans le journal Nord Eclair et sur le site de No Télé. Depuis des années, les autorités judiciaires et le barreau de Tournai réclament ce palais.

Actuellement, la justice se rend à trois endroits différents à Tournai. Le tribunal de police se trouve dans les anciens bâtiments de la police judiciaire rue Childéric. Le tribunal de l'entreprise et le tribunal de la jeunesse sont logés rue du Château, dans un bâtiment dont le bail arrive bientôt à expiration. Enfin, le civil et le pénal ont lieu dans le palais de justice, inauguré en 1879, et qui fait actuellement l'objet d'une remise à neuf. Depuis des années, le barreau de Tournai réclame un nouveau palais de justice, plus moderne et plus facile d'accès mais aussi plus proche de la prison.

On s'était dit rendez-vous dans dix ans

Lundi, le conseil communal de Tournai s'est prononcé en faveur d'un bail emphytéotique d'une durée de 99 ans d'une parcelle située rue de la Citadelle, juste à côté de la maison d'arrêt. En 2009, les ministres Stefaan De Clerck et Didier Reynders avaient promis, lors d'une visite dans la cité de Clovis, qu'un nouveau Palais de justice, regroupant l'ensemble des services judiciaires, serait construit à Tournai dans un délai de dix ans. Une décennie plus tard, rien n'a évolué alors qu'une rumeur circulait sur le regroupement des lieux de justice à Mons en raison de la fusion des deux arrondissements judiciaires et des trois tribunaux de première instance.

Les élus tournaisiens ont voté ce point à l'unanimité mais ont demandé de se pencher sur le problème du parking, véritable casse-tête dans le centre-ville. "Pour Tournai, il est important de garder un lieu de justice. Il faudra qu'il y ait un parking suffisant à cet endroit. Il faudra aussi penser à l'avenir du palais de justice actuel afin de ne pas laisser un chancre à cette place", a déclaré Benjamin Brotcorne, chef de file du groupe Ensemble et avocat.

Pour le bâtonnier du barreau de Tournai, Bernard Dapsens, ce vote est un premier pas. "Nous remercions la Ville de Tournai. Il y a encore du chemin à parcourir mais c'est un bon début. Cela fait quelques années que les choses bougent et c'est toute la Wallonie picarde qui est derrière ce projet", dit-il.

Les conseils communaux des vingt-trois communes de l'ouest du Hainaut ont voté des motions en ce sens et le conseil des bourgmestres a été unanime sur la question. L'idée de regrouper tous les lieux de justice sur ce terrain d'un hectare environ permettrait de faire des économies d'échelle. "Ce serait alors un vrai quartier régalien avec la prison et l'hôpital psychiatrique à proximité", note le bâtonnier qui précise que le tribunal du travail et la justice de paix sont aussi éparpillés dans d'autres quartiers de la cité des Cinq clochers.