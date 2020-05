La ville de Tournai a dévoilé son projet d'aménagement du plateau de la gare et de la rue royale

Le projet d'aménagement du plateau de la gare et de la rue Royale a été dévoilé jeudi par la Ville de Tournai. Ce projet, estimé à 8,4 millions d'euros, est subsidié par l'Europe et la Région wallonne. Les travaux débuteront en 2021.

L'enquête publique relative à ce projet débutera le 15 mai et se clôturera le 3 juin. Durant cette période, la population pourra déposer ses remarques auprès de l'administration communale de Tournai.

Le réaménagement du plateau de la gare et de la rue Royale de Tournai est financé par la Wallonie (50%), l'Europe (40%) et la Ville de Tournai (10%). Ce projet est d'un montant de 8,4 millions d'euros, dont 6 millions pour les travaux. À ces chiffres s'ajoutent 3 millions d'euros pour l'égouttage, un poste financé via la SPGE.

"Ce projet s'inscrit dans une perspective plus large, celle d'embellir la ville afin qu'elle soit plus agréable à vivre et à visiter", explique l'échevin tournaisien des travaux Philippe Robert. Pour assurer une cohérence, la Ville s'est associée à la SNCB, au TEC et au SPW pour réaménager ce quartier de la gare. À long terme, la gare des bus devrait être modernisée et agrandie (TEC). Les accès aux voies et à l'arrière de la gare seront améliorés et l'offre de parking sera améliorée (SNCB). L'accessibilité au site sera aussi renforcée au niveau des boulevards (SPW). Dans ce contexte, la Ville désire valoriser l'activité commerciale de la rue Royale et du quartier de la gare.

Ce projet a été confié à une équipe composée du Studio Paola Vigano (architecte, urbaniste) et du bureau d'ingénieurs SWECO. Face à la gare, le parvis sera converti en une esplanade piétonne minéralisée, en lieu et place de la zone de circulation et de stationnement. Parallèlement à la façade, un calepinage de pierre bleue, placé dans le revêtement de pavés porphyres, assurera la connexion entre le porche de la gare et le parking SNCB. À gauche de la gare, un auvent assurera l'accès à la gare ferroviaire, à la gare des bus et aux voies de trains. En face, le parc Crombez sera restauré et modernisé afin d'offrir un espace de jeu aux enfants.

Le patrimoine existant, le kiosque, la statue Jules Bara, la balustrade de la "Petite rivière" et les arbres remarquables du parc seront restaurés et mis en évidence. L'aménagement de la rue Royale proposera une perspective dégagée vers la cathédrale Notre-Dame et favorisera la déambulation des personnes à mobilité réduite. La chaussée comprendra deux bandes de circulation en pavés de porphyre oblongs. Chaque bande sera dotée au centre d'une zone en béton coulé invitant le cycliste à partager la voirie avec l'automobiliste au sein d'une zone 30km/h.