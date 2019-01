La Ville de Nivelles a décidé de démanteler sa propre station-service CNG

Une station qui était utilisée pour ses véhicules de service et deux navettes publiques. Mais quelques années après son inauguration, cette station va donc être démontée. La décision peut paraître surprenante, mais qui a tout son sens pour Pascal Rigot, le premier échevin Ecolo de Nivelles.

"A l'époque, il n'y avait pas encore de pompes à service privé. On avait fait le pari que ce serait intéressant et opportun que la Ville développe son propre outil. On avait dès lors investi dans une pompe CNG propre à la Ville ; évidemment réservée aux véhicules communaux. Sauf qu'on a très vite mesuré que cela présentait quelques soucis… D'une part, le parc automobile de la Ville était peu fourni en CNG. D'autre part, on a rapidement connu toute une série de problèmes techniques, qui ont été fort coûtants au cours des années. Il y a eu par exemple des problèmes de compresseurs, récurrents. Pour faire le plein en CNG, avec la technologie de l'époque, cela prenait plusieurs heures… On a donc réalisé un calcul tout simple : c'est qu'il nous coûtait beaucoup plus cher d'investir dans un outil propre que d'aller s'approvisionner aux pompes classiques."

Conclusion: les véhicules de la Ville roulant au gaz, dont deux navettes publiques, iront donc se ravitailler dans les pompes CNG classiques des distributeurs nivellois.