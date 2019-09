La ville de Mons ne veut pas de l'éolienne d'H&M à Ghlin

Y aura t il bientôt une éolienne de 180 m de haut, à Ghlin près de Mons. Sur le site d'H&M? La Ville de Mons n'en veut pas. Un premier recours a été introduit l'an dernier auprès du Ministre de l'environnement. Le Conseil d'Etat avait alors donné raison à la Ville.

Suite à cela un deuxième accord a été obtenu pour la construction d'une éolienne plus petite. A nouveau, la Ville va introduire un recours. Le bourgmestre Nicolas Martin compte bien gagner ce bras de fer contre la firme EDF Luminus: " la Ville de Mons est favorable au développement éolien mais pas n'importe comment et n'importe où. Ici on a un développement de l'éolien dans le Grand Mons qui se fait plic ploc, avec des tailles d'éoliennes qui sont considérables. 180 mètres de haut c'est énorme. On ne veut pas que chaque entreprise commence à développer son propre projet éolien, on veut une approche cohérente".

Le Conseil communal montois a avalisé le recours auprès du Conseil d'Etat.