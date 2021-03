La ville de Mons lance un appel aux possesseurs d'une œuvre d'Anto Carte

Le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) proposera prochainement une exposition consacrée à l'artiste montois Anto Carte.

Né en 1886, de son vrai nom Antoine Carte, fut à la fois peintre, lithographe et illustrateur. Cofondateur du groupe Nervia en 1928 (avec Louis Buisseret, Léon Devos, Pierre Paulus, Frans Depooter, Léon Navez, Rodolphe Strebelle, Taf Wallet et Jean Winance), celui qui dans les premières années du vingtième siècle adoptera le diminutif Anto, manifestera dans son œuvre et avec les membres du groupe, la présence d’un art wallon.

En 1978, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la fondation du groupe Nervia, une exposition a été organisée à Mons à l’initiative de Josée Mambour.

Un parcours riche

Anto Carte a étudié à l’académie Royale des Beaux-Arts de Mons puis à celle de Bruxelles. Il a fait l'apprentissage de la fresque à Florence et s'essayera à d'autres disciplines comme la poterie, la tapisserie et le vitrail. Il a dirigé les ateliers d’Arts décoratifs et monumental à la Cambre et travaillé à l’Académie de Bruxelles. Les œuvres de l’artiste ont été exposées à Bruxelles, Paris, Barcelone et aux Etats-Unis. Il est décédé en 1954.

Aujourd’hui, la Ville de Mons lance un appel pour recenser les œuvres d’Anto Carte dans le cadre de recherches liées à cette exposition.

Elle demande aux possesseurs d’une œuvre d’Anto Carte qui souhaitent participer au récolement de contacter par e-mail alice.cantigniau@ville.mons.be ou par courrier postal au BAM, à l’attention d’Alice Cantigniau, 8, rue Neuve à 7000 Mons).

La ville explique que la démarche est bien une collecte d'informations relatives à l'œuvre d'Anto Carte, et non pas une expertise ou une authentification. "La discrétion et l’anonymat est garanti aux personnes qui le souhaitent", précise encore le communiqué.