La ville de Mons investit dans la réfection de ses trottoirs

Le collège communal montois a décidé de renforcer ses investissements dans les trottoirs et voiries de ses villages et a dégagé un budget spécifique de 600.000 euros pour le centre-ville de Mons.

L'entretien des trottoirs et des voiries figure dans la liste des priorités des instances communales montoises. Le budget des voiries et trottoirs a été doublé en début de mandature pour passer de 850.000 euros à 1.700.000 euros. Le collège montois entend encore consacrer 300.000 euros supplémentaires cette année pour porter le budget à 2 millions d'euros.

"En plus de ces efforts déjà importants, le Collège a approuvé un crédit complémentaire de 600.000 euros pour la réfection des voiries en centre-ville et dans les quartiers de Mons situés en première couronne autour des boulevards", ont indiqué les instances montoises vendredi dans un communiqué.

Les voiries et trottoirs concernés ont été sélectionnés en fonction de leur état, de l'urgence technique et du degré de nécessité d'intervention. L'accent a également été mis sur des axes au trafic important desservant de nombreux points stratégiques du Grand-Mons, dont les services publics.

Un peu partout

Les voiries concernées par l'investissement de plus de 2 million d'euros sont la voirie de la rue de l'Orbette à Ghlin, de la rue de Strasbourg dans la première couronne de Mons, de la route d'Ath à Nimy, de la rue de l'Industrie à Jemappes, la voirie de l'entrée du domaine de la Brisée à Saint-Denis, les trottoirs de la rue de Bouzanton (trottoirs) à Mons, les trottoirs et la voirie de la rue Buisseret à Mons, les trottoirs de la rue Valenciennoise à Mons, les trottoirs de la rue Emile Jambe à Havré et ceux de l'avenue de la Grande Barre à Cuesmes.

Le crédit spécifique de 600.000 euros pour la réfection de voiries en centre-ville concernera l'axe de la rue du Onze Novembre, de la rue des Echelles et de la rue du Rossignol, l'avenue d'Hyon et l'avenue Baudouin de Constantinople.