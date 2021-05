La Ville de Mons investit 500.000 euros pour consolider l'église Saint-Martin de Ghlin

Lors de sa dernière séance, le Collège communal de Mons a approuvé l’avant-projet du marché des travaux concernant l’Eglise St Martin de Ghlin. L’édifice nécessite d’importants travaux de stabilité.

Bâtiment néogothique en forme de croix, l’église paroissiale consacrée à Saint Martin a été construite de 1877 à 1878. Constitué de pierres et de briques, l’édifice actuel succède à une autre église datant du XVIIIe siècle.

Les travaux porteront essentiellement sur le traitement de tous les ouvrages structurels comme les maçonneries et les pierres constituant les façades du bâtiment et de la Tour. Ils concerneront les corniches, les abat-sons et les seuils de l’édifice ainsi que les charpentes. Le montant de ces travaux s’élève à 500.000 euros.