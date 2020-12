La Ville de Mons annonce un nouveau plan de relance en faveur de l'Horeca et des métiers de contact

Tous les établissements qui n’ont pu rouvrir leurs portes depuis la tenue du dernier Comité de Concertation : l’Horeca, les métiers de contact, les discothèques, les centres de fitness, les activités foraines et les salles de billard, vont pouvoir bénéficier d’un nouveau plan de relance de la cité du Doudou, indique la ville dans un communiqué.

"Selon le secteur d’activité, une prime défiscalisée allant de 2.500 à 4000€ et sur laquelle aucune imposition ne sera prélevée sera allouée par le Collège Communal. Au total, cela représente plus de 400 bénéficiaires potentiels".

C’est la seconde fois que la cité du Doudou vient en aide aux secteurs touchés par la pandémie : il y a 6 mois, plus de 8 millions ont été investi par le Collège pour soutenir l’Horeca, les hôtels et les salles de sport, avant qu'un second volet de plus de 500.000€ s’est concentré sur les clubs sports et les associations que compte le territoire.

Devant le constat que bien que certains de ces commerces aient déjà pu bénéficier des aides régionales et fédérales, celles-ci ne suffisent pas pour faire face aux dépenses et aux charges qui s’amoncellent, ni pour compenser les pertes, la ville de Mons a donc décidé de soutenir ces secteurs avec ce plan de relance auquel s’est ajouté l’exonération de certaines taxes et redevances communales.

En pratique

En pratique, les commerces suivants sont potentiellement éligibles : La restauration à service complet, la restauration à service restreint, les services traiteurs, les cafés et bars, discothèques, dancings et autres débits de boissons, les centres de fitness, les activités foraines, l’exploitation de salles de billard et de snooker, les salons de coiffure, les salons soins de beauté, le salons de tatouage et de piercing et le commerces de détail de vins et spiritueux.

Certains cas particuliers pourront faire l’objet d’une requête auprès du Collège communal, sur base d’une motivation clairement explicitée par le commerçant au sein de son dossier d’indemnisation.

La ville précise que les primes s’étalent sur deux niveaux : une aide de 2.500€ pour les salons de coiffure, de soins de beauté, de tatouage et piercing et les commerces de détail de vins et spiritueux et une aide de 4.000€ pour tous les autres commerces éligibles qui figurent dans la liste évoquée plus haut.

Les dossiers d’indemnisation doivent être introduits sur une plateforme informatique dont l’adresse sera proposée sur le site Internet de la Ville de Mons. Le service du Développement économique se tiendra à disposition des commerçants pour leur apporter une aide pour l’introduction de leur dossier, notamment les commerçants ne bénéficiant pas d’un accès à un ordinateur ou à une adresse email.

Les dossiers d’indemnisation pourront être introduits du lundi 21 décembre 2020 jusqu’au dimanche 17 janvier 2021 inclus. Ceux-ci seront analysés par le service du Développement économique et ensuite soumis à la décision du Collège communal (chaque commerçant sera prévenu de la décision par courrier).