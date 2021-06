La ville de Mons active son plan canicule

Avec la perspective du retour de périodes de fortes chaleurs, l’équipe du Département Cohésion Sociale du CPAS de Mons informe qu’elle apportera une attention particulière aux séniors et/ou aux personnes isolées.

"Dans le cadre du dispositif de veille mis en place en avril 2020 et en cas de déclenchement du Plan Canicule, les équipes du Département Cohésion Sociale réactiveront un contact téléphonique régulier avec les citoyen.ne.s inscrit.e.s dans le registre communal des personnes isolées " indique le bourgmestre Nicolas Martin (PS).

Le maïeur précise encore que 600 personnes sont actuellement inscrites dans ce registre mais "Les inscriptions sont toujours possibles et j'encourage vivement les personnes de 75 ans et plus et/ou aux personnes isolées à s'inscrire".

Un prospectus reprenant l’ensemble des recommandations a par ailleurs été envoyé aux habitant.e.s incrit.e.s sur le listing. "Au-delà de prodiguer des conseils, il s’agit aussi et surtout de s’assurer que nos seniors sont en sécurité. Si la personne ne répond pas au bout de deux ou trois appels, on contacte un proche ou nous nous rendons au domicile", annonce Marie Meunier (PS), présidente du CPAS.



Qui peut bénéficier du dispositif ?



Le dispositif de veille est accessible aux 75 ans et plus et/ou aux personnes isolées. Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire un de vos proches, vous pouvez compléter le formulaire téléchargeable sur www.cpas.mons.be et le renvoyer par mail à l’adresse dispositifdeveille@cpas.mons.be ou par courrier : Plan de Cohésion Sociale du CPAS de la Ville de Mons, rue de Bouzanton, 1 à 7000 Mons. Il est également possible d’obtenir plus de renseignements en appelant le 065/88.22.25.



La présidente du CPAS indique également qu’en cas de forte chaleur une attention particulière sera portée au public marginalisé lui aussi particulièrement à risque. Certaines personnes n’ont pas le réflexe de boire suffisamment d’eau ou de se protéger du soleil. Le danger de déshydratation est alors important. "Les maraudes seront fortement augmentées. Nos équipes distribueront de l’eau en suffisance et sensibiliseront sur les mesures préventives à prendre. Nous ferons aussi en sorte de diriger les personnes vers nos structures d’accueil où ils pourront bénéficier d’ombre, d’un peu d’air et de douches pour se rafraîchir" conclut Marie Meunier.