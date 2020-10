La ville de Mons accentue la revitalisation de son quartier de la gare

Le quartier de la gare de Mons, véritable lien entre le site de la future gare et le cœur historique de la ville, sera redynamisé par la mise en œuvre d'un programme d'animation culturelle, tout en conservant la diversité et la proximité commerciale, ont indiqué ce mercredi les autorités montoises.

Miser sur les acteurs culturels

L'axe de la gare de Mons, qui fait la jonction entre la future gare, le site des Grands Prés et le cœur historique de la ville, est considéré comme un point stratégique et de développement de la ville. Les autorités montoises ont annoncé mercredi un projet de redynamisation de cet axe par l'apparition future de nouvelles vitrines présentant des créations d'acteurs culturels. "L'objectif est de remettre de la qualité de vie dans le quartier, en lui donnant une image positive et créative", a indiqué le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS). "Un travail de redynamisation active a commencé dans le but d'installer de nouveaux acteurs dans le quartier, en reprenant possession de cellules vides pour y injecter des activités à caractère culturel et créatif."

Un bail commercial court

Cette redynamisation serait opérée par la mise en place d'un programme d'animation, visant à mettre, avec l'accord de propriétaires et sur base de loyers modérés, des cellules à louer ou vides à disposition d'artistes ou de créateurs, pour des activités culturelles et associatives. "Il reste essentiel par ailleurs de maintenir le commerce de proximité et la diversité commerciale du quartier où on dénombre encore des commerces historiques de Mons ", a précisé Nicolas Martin. Un bail commercial de courte durée précisant les conditions de location sera établi entre les propriétaires des cellules concernées et la Ville. Les conditions de sous-locations aux acteurs culturels consisteront en un paiement d'une garantie locative d'un montant forfaitaire de 250 euros ainsi que le paiement de 50% des charges, dont le solde sera assuré par la Ville.

La Ville a, par ailleurs, mis au point une "charte" des devantures commerciales et enseignes dans le quartier de la gare. L'objectif de cette charte, assortie de plusieurs règles, est l'embellissement du cadre de vie et l'amélioration de la qualité des enseignes commerciales présentes dans le quartier.