La ville de Mons a reçu une délégation d'agriculteurs venus s'exprimer sur la nouvelle PAC

Les instances de la ville de Mons ont reçu vendredi à la mi-journée une délégation de la Fédération wallonne des agriculteurs (Fwa) dans le cadre de la nouvelle mouture de la Politique agricole commune (PAC). L'entretien a porté sur les craintes des agriculteurs et leurs revendications quant aux conséquences de la future PAC. L'action de la Fwa s'est déroulée vendredi midi devant les administrations de 70 communes wallonnes ainsi que devant l'Elysette, siège de la ministre-présidence du gouvernement wallon à Namur.

Les nouveaux textes de la PAC votés au niveau européen sont soumis actuellement au Gouvernement wallon, qui doit définir, pour la fin décembre, le cadre concret qui sera appliqué en Wallonie. Les agriculteurs craignent de ne plus pouvoir exercer leur métier correctement et que les consommateurs, ainsi que l'environnement, subissent de plein fouet les conséquences. Les instances communales montoises ont indiqué que la ville appuiera les demandes formulées par les agriculteurs auprès des députés wallons. "Nous défendons le principe d'une alimentation de qualité disponible en suffisance à un prix juste, à la fois abordable pour le citoyen et garantissant un revenu correct pour les agriculteurs, et ce dans le respect de l'environnement", a indiqué le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), dans un communiqué.