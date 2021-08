La Ville de Charleroi se dote d’une plateforme numérique où le citoyen peut donner son avis

Souhaitant poursuivre ses efforts de transparence et afin que les citoyens puissent contribuer à la prise de décision, la Ville de Charleroi se dote d’une nouvelle plateforme de participation citoyenne en ligne : charleroi.monopinion.belgium.be.



Lors des états généraux de la participation citoyenne, la majorité des répondants ont émis le désir d’être consultés en ligne. La Ville de Charleroi répond à cette demande par cette plateforme qui vise à favoriser une nouvelle forme de lien entre les citoyens et les mandataires locaux. Elle permet une autre façon d’échanger et de participer. Ce nouvel outil au service des citoyens est bien entendu complémentaire aux autres déjà existants tels que les conseils consultatifs ou encore les conseils de participation.