La Ville de Charleroi se dote d’une nouvelle directive pour les permis d’urbanisme

Du neuf à Charleroi pour les demandes de permis d’urbanisme. La ville se dote d’une directive qui devra permettre de cadrer les demandes de permis de construction ou de transformation de logements.

Il y a en moyenne 400 nouveaux logements par an à Charleroi et cette directive doit faire en sorte que les futurs projets de la commune soient des projets de qualité.

Pour ces futures constructions et transformations, la ville sera attentive à plusieurs critères.

Des logements variés

Le premier, concerne les types de logements, la ville manque par exemple cruellement de logements de grande taille. Il en faudra plus dans les futurs projets. Les tailles des pièces seront mieux analysées afin de garder une cohérence dans les proportions. Désormais, il n’y aura plus de salles de bains plus grandes qu’une chambre ou des toilettes qui donnent sur une cuisine.

La ville souhaite aussi encourager la mixité. Dorénavant, les nouveaux projets devront proposer des typologies de logements variés avec un accès à des espaces verts.

Accès au PMR

L’accent est aussi mis sur l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Par exemple, pour un immeuble d’appartements par exemple à partir de 15 appartements, il faudra au moins un logement PMR. Enfin, impossible de ne pas prendre en compte le respect de l’environnement comme l’explique Laurence Leclercq, l’échevine en charge de l’urbanisme : " En terme des gestions des ressources, on impose (dans le cadre des nouvelles constructions), une citerne avec bassin d’orage partiel. Pour assurer perméabilité des sols, on impose aussi des matériaux discontinus et perméables (pour les aires de stationnement par exemple). Les toitures plates devront aussi à l’avenir être végétalisées ou y installer des panneaux photovoltaïques".

Parkings, kots et habitats légers

Enfin, dernier point le stationnement Il faudra qu’une place parking soit prévue hors de l’espace public donc par exemple un garage. Et à partir de 10 logements, un parking en sous-sol devra être construit. Cette directive sera d’application à partir du 1er janvier et concerne tous les nouveaux projets qui nécessitent un permis d’urbanisme.

Une nouvelle directive qui concerne aussi les kots étudiants. Ils ne pourront plus prendre place que dans des logements uniquement dédiés aux étudiants. Enfin, la ville rappelle que les habitats légers nécessitent un permis d’urbanisme.

Tous les détails sur le site internet de la ville dans l’onglet Logement et Urbanisme.