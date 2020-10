La Ville de Bruxelles veut faire une tradition des proclamations sur la Grand-Place

Recevoir son diplôme de fin d’études, avec comme décor la Grand-Place de Bruxelles. Plus de 4.500 diplômés de l’ULB et de la VUB l’ont vécu lors de la semaine du 28 septembre. La proposition avait été lancée par la Ville de Bruxelles étant donné que les proclamations traditionnelles à l’intérieur des campus étaient rendues compliquées par la crise sanitaire.

Les cérémonies se sont déroulées en plein air, par groupes de 200 élèves maximum à chaque fois. Deux stands étaient installés, l’un pour les étudiants diplômés et l’autre pour les invités.

Selon la Ville de Bruxelles, l’expérience s’est révélée très positive pour les jeunes diplômés, les familles et les commerçants sur et aux abords de la Grand-Place, qui vivotent depuis la crise sanitaire. La Ville propose dès lors de pérenniser ces proclamations, qu’elles deviennent une tradition pour les années à venir. Il se murmure que l’on cherche déjà des dates pour l’année prochaine. Reste à gérer, selon la Ville, le côté financier de qui payera quoi et le côté organisationnel de qui fera quoi pour les prochaines années.