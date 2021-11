La Ville de Bruxelles recherche une baraque à caricoles et à huîtres pour la place du Jeu de Balle

Le week-end, ajoute Michel De Schuytere, "le marché est un lieu classe. En semaine, c’est un marché avec un public plus précarisé. A l’origine, les caricoles, c'était un repas de pauvres. On mangeait cela comme apport de protéines. Aujourd’hui, c’est devenu tout à fait le contraire. On en consomme avec du champagne et des huîtres, comme au Sablon ou à Sainte-Catherine." En dehors de l’attraction touristique que le commerce constituera, se pose donc, pour le président de l’association, la question de la rentabilité de l’ambulant avec une fréquentation moindre en semaine. "Si c’est quelqu’un qui fait cela en indépendant complémentaire, ça peut fonctionner. Sinon, ce sera compliqué pour ce commerce."

"Il y a presque toujours eu un vendeur de caricoles à cet endroit-là", se souvient Michel De Schuytere, président de l’ASBL Les Amis du Vieux Marché . "Mais les réglementations ont tellement changé ces 20 dernières années que ce n’était plus vraiment autorisé. Et puis il n’y avait plus tellement d’amateurs pour ce type de boulot qui ne rapporte pas tellement pour beaucoup de travail."

Le Vieux marché a déjà accueilli des marchands de caricoles, d’huîtres et de moules. Une offre qui réchauffe en hiver et rafraîchit en été. Mais le succès n’a pas toujours été au rendez-vous compte-tenu de l’affluence aléatoire. Le dernier marchand a quitté les lieux il y a cinq ans environ.

La Ville de Bruxelles souhaite le retour d’une baraque à caricoles et à huîtres sur la place du Jeu de Balle, dans les Marolles. Les autorités viennent de lancer un avis de vacance pour occuper un emplacement destiné à la vente de "produits de la pêche" à l’angle entre la rue Blaes et la place.

"Il y a un peu une raison historique derrière cette idée", répond Fabian Maingain (DéFI), échevin du Commerce de la Ville de Bruxelles. "C’est ramener à cet endroit ce qui fait l’identité des Marolles avec ce vendeur de caricoles, d’huîtres et moules parquées. Nous voulons ramener ce type d’acteur pour diversifier l’offre commerciale du quartier et égayer le week-end les passants et les touristes qui s'y promènent. Dans les demandes que l’on avait des commerçants des Marolles et des consommateurs, celle-ci en faisait partir. En sondant le marché, on s’est aussi rendu compte qu’il y avait un intérêt de certains commerçants pour proposer ces produits."

Le cahier des charges de la Ville précise que la baraque doit mesurer trois mètres sur deux et qu’elle pourra ouvrir de 9h à 19h en automne (jusqu’au changement d’heure) et en hiver et jusqu’à 22h au printemps et en été. La redevance réclamée est de 1053 euros par an.

On sait qu’il y a déjà des vendeurs de pistolets et hot-dogs dans le quartier

Rien n’interdit à la Ville d’imposer un cahier des charges et de définir le commerce souhaité. "Nous devons émettre un appel pour des emplacements fixes sur l’espace public et la législation nous permet de spécifier le type de commerce attendu, ce que nous faisons déjà lorsque nous souhaitons l’installation d’un foodtruck dans un quartier ou d’une friterie par exemple. Dans ce cas-ci, cela permettra de diversifier le mix commercial et de ne pas faire de concurrence à ceux qui sont déjà installés dans le périmètre. On sait qu’il y a déjà des vendeurs de pistolets et hot-dogs plus loin du côté de la rue des Renards. Le but, c’est vraiment d’avoir un autre type de commerce, un commerce qui n’est pas présent."

Les candidatures doivent être rentrées pour le 19 novembre. L'ouverture de la baraque est prévue pour le 6 décembre. La Ville précise en outre que l’occupant devra porter "une attention particulière à limiter la génération et la distribution de déchets produits par son exploitation, dans l’optique d’en faire un commerce 'exemplaire en matière de Zéro Déchet'. A minima, aucune matière plastique ne pourra être distribuée, et des matériaux et matières durables de par leur origine et leur recyclabilité devront être utilisés."