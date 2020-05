La Ville de Bruxelles postpose la rentrée des maternelles au 8 juin

Les élèves de maternelles inscrits dans une école de la Ville de Bruxelles vont devoir faire preuve d’un peu plus de patience. Ils ne rentreront pas à l’école ce mardi 2 juin, comme le permet l’accord intervenu hier soir entre le fédéral et les entités fédérées, mais le 8 juin. " Ça me semblait extrêmement difficile de demander à nos directions de s’organiser en une journée puisque lundi est un jour férié. Le délai était beaucoup trop court " explique Faouzia Hariche, échevine de l’instruction publique.

Pas question d’improviser une rentrée comme celle-là, surtout pour des plus jeunes enfants. " Il faut contacter les parents pour savoir combien d’enfants seront présents pour être sûr d’avoir un encadrement suffisant. Il faut qu’on organise les groupes mais aussi les entrées et les sorties pour ne pas mélanger les " bulles ". Tout cela dépend évidemment des infrastructures qui varient d’une école à l’autre. Donc, il y a plein d’éléments qui entrent en ligne de compte dans cette organisation. Et faire cela en un temps aussi court, je pense que cela aurait rajouté du stress au stress. C’est pourquoi on a choisi de prendre le temps de faire les choses correctement. Et on va évidemment insister auprès des parents pour que les enfants viennent à l’école ".

Pour rappel, les écoles ont la possibilité de faire rentrer tout le monde. Mais il n’y a pas d’obligation. La décision finale revient aux pouvoirs organisateurs et aux directions d’écoles. Dans ce cas-ci, la Ville, le plus grand pouvoir organisateur à Bruxelles a donc choisi de postposer cette rentrée des maternelles.