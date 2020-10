La Ville de Bruxelles fête le premier anniversaire de son plan Vélo

Rue de la Loi : bande de circulation supprimée au profit des cyclistes - JT 13h - 06/05/2020 C'est une conséquence de la crise actuelle : de plus en plus de communes changent leur plan de circulation. Elles font plus de place aux cyclistes et aux piétons. Au cœur de Bruxelles, la vitesse est limitée et des bandes de circulation sont supprimées. C'est le cas rue de la Loi. Pour le moment, les automobilistes ne sont pas nombreux mais avec le déconfinement, cela risque de coincer.