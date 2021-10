La Ville de Bruxelles élargit le périmètre d’interdiction de la consommation d’alcool

Le périmètre de l’interdiction d’alcool dans le centre de Bruxelles est étendu de quelques rues. Ainsi en a décidé lundi le conseil communal. Le nouveau périmètre s’appliquera en tout cas pour une période d’un an, dès mardi. .

Le périmètre actuel d’interdiction d’alcool couvre toute la zone piétonne de Bruxelles, mais aussi une grande partie de l’hypercentre. Les zones situées à l’intérieur du Pentagone entre et autour des stations de métro Rogier, Yser et Sainte-Catherine sont désormais incluses dans le périmètre. S’y ajoutent la rue Dansaert, le Nouveau Marché aux Grains et son terrain de basket, les rues du Houblon, de la Clé, Léon Lepage.

"Le service juridique a traité 702 cas depuis l’entrée en vigueur du règlement en février 2020. En outre, il y a aussi beaucoup de PV Covid", a commenté le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

Les partis d’opposition MR et cdH estiment que le contrôle est encore trop faible et se demandent si la mesure aidera les commerçants. Le PTB est d’avis que l’extension ne résout pas grand-chose et que, comme le dit la décision du conseil, les problèmes se déplacent en dehors du périmètre initial du règlement.

Le bourgmestre souligne que la propreté s’est améliorée, mais reconnaît qu’en raison du profil des personnes impliquées, il faut également adopter une approche plus préventive. "Les night shops seront également sensibilisés à ne pas vendre d’alcool aux personnes déjà ivres", a-t-il encore dit.